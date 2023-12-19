Alınan bilgilere göre evinde kalp krizi geçirdiği düşünülen Kılıç’ın son zamanlarda 'emboli/pıhtı atması' sorunu yaşadığı belirtildi.

Hasan Kılıç’ın cenazesi 19 Aralık 2023 Salı günü ikindi namazının ardından Şakirin Camisi'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

"HASAN KILIÇ’I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu sosyal medya hesabı üzerinden Hasan Kılıç’ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Hasan Kılıç’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz”