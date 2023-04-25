Doğaltaş sektörü en büyük ihracat pazarı Çin ile buluşmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Doğaltaş sektörü, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu uzun yıllardır Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından yapılan dünyanın en büyük doğal taş fuarı konumundaki Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na üç yıl aradan sonra 47’si Milli Katılım Organizasyonu olmak üzere 60 firma ile katılıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Haziran ayı başında bizi pandemi sebebiyle verilen 3 yıllık aradan sonra Xiamen Fuarı bekliyor. Bu sene Ocak ayında Çin’de karantina tedbirlerinin kaldırılmasından sonra çok hızlı bir şekilde milli katılım organizasyonu hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sene 47 firma ile ülkemizi Xiamen’de temsil edeceğiz. Toplamda 60 firma katılıyor. Çin’e olan ihracatımızın pandemi öncesi rakamlara ulaşması için katılımcılarımız ile ülkemiz doğaltaşının tanıtımı için var gücümüz ile çalışacağız.” dedi.

40 MİLYAR DOLAR DEĞER OLUŞTURDUK

2022 yılını eğitim çalışmalarından heyetlere, fuar katılımlarından yarışmalara pek çok çalışmaya imza attıklarını söyleyen Başkan Alimoğlu, “Gerek heyetlerimiz ve fuar katılımlarımız gerekse muhtelif çalışmalarımızla hedefimiz katma değerli ihracatımızı arttırmak. 2022 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatımız ve iç pazardaki faaliyetlerimizle 40 milyar dolar değer oluşturduk. Sağladığımız ekonomik büyüklüğün yüzde 90’ından fazlası yerli girdiden oluştu. Böylece katma değeri ülkemizde tutmayı başardık. Önümüzdeki yıl ülke ekonomisine katkımızın katlanarak artmasını hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli öz kaynaklarından biri olan maden sektörümüz 2 milyon kişi için geçim kapısı durumunda. Sektörün sorunlarını çözmek için birlikte çalıştığımız Maden Platformunu oluşturan kuruluşların Başkanları, meslektaşlarıma sektörüm adına teşekkürü borç bilirim.” diye konuştu.

18 ÜLKEDEN YABANCI ALICI TÜRKİYE’DE

Alimoğlu, “Marble fuarımıza diğer İhracatçı Birlikleri ile güç birliği yaparak Ticaret Bakanlığımızın desteği ile 18 ülkeden 117 yabancı alıcıyı İkili İş Görüşmeleri yapmak ve fuarı ziyaret etmek üzere ağırlayacağız. Görüşmelerin ticarete ve verimli iş birliklerine dönüşmesini temenni ederim. Tanıtım çalışmalarımız sadece Xiamen fuarıyla sınırlı kalmayıp hem yıl içinde hedef ülkelere sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri ile hem de tasarım odaklı sergi, seminer ve gelenekselleşen ama daima gelişen Amorf Doğaltaş Tasarım Yarışmamız ile geniş kitlelere ulaşacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.