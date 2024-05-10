Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle sürdürülebilir geleceğe katkı sunan Vestel’in mikrofiber teknolojisi, uluslararası arenada ödüle layık görüldü.

Ürettiği teknolojilerle sürdürülebilir yaşamı destekleyen Vestel’in çamaşır yıkama işlemi sonrasında mikrofiberlerin doğaya salınmasına engel olan ‘Aqua Mikrofiber Filtre’ teknolojisine sahip çamaşır makinesi, sürdürülebilirlik konusunda dünyanın önde gelen prestijli organizasyonlarından Sustainability Environmental Achievement and Leadership’in (SEAL) düzenlediği yarışmada ‘Sustainable Product’ (sürdürülebilir ürün) ödülünü kazandı. Dünyaca ünlü firmaların ödül almaya hak kazandığı organizasyonda şirketin, bu yıl ödül kazanan tek beyaz eşya üreticisi olduğu açıklandı.

Gelecek nesiller için su kaynaklarının korunmasını görev edinen şirketin Türkiye’de satışa sunulan ilk mikrofiber filtreli çamaşır makinesi, kapağına entegre edilen filtreleme ünitesi sayesinde yıkama ve durulama adımlarında kullanılan suyun tahliye edilmeden önce filtrelenmesini, bu sayede de fiber parçacıklardan arındırılmasını sağlıyor.

SEAL, dünya genelinde sürdürülebilirliğe ölçülebilir katkılarda bulunan ve gelecek yüzyıllarda çevreyi olumlu yönde etkileyecek yenilikçi girişimler geliştiren şirketleri dört kategoride değerlendiriyor. Bu kategoriler ‘çevresel inisiyatif’, ‘sürdürülebilir inovasyon’, ‘sürdürülebilir ürün’ ve ‘sürdürülebilir hizmet’ olarak sıralanıyor. Kâr amacı gütmeyen SEAL ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan akademisyen ve öğrencilere destek veriyor.