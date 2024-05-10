Uludağ Enerji , işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası kapsamında elektrik güvenliğine dikkat çekti.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren Uludağ Enerji, kesintisiz enerji ihtiyacını karşılarken sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliğini elektrik dağıtım faaliyetlerinin ayrılmaz parçası haline getirerek elektrik güvenliğini toplumsal yatırım stratejisi olarak benimsediklerine dikkat çeken Uludağ Enerji Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Özgür Öztürk, ‘Toplumda elektriğin tehlikeleri ve bunlardan korunmaya yönelik farkındalığı arttırmak üzere bir program yürütmekteyiz. Bu programda en önemli hedef kitlemiz ilkokul çağındaki çocuklarımız; geleceğin nesillerine elektrik güvenliği hakkında yüksek farkındalık verebilmek en büyük isteğimiz. Çocuklarımıza okullarda verdiğimiz eğitimler, geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tatil kitapları ile elektriğin tehlikelerinden nasıl korunabileceklerini aşılıyoruz. Gerek ev ortamı gerekse ev dışında elektriğin kendileri için yaşatabileceği tehlikeleri onlara anlatıyoruz. Evlerde prizler, elektrikli cihazlar, kablolar en riskli unsurlar. Ev dışında ise elektrik direkleri, hatlar, trafolar, panolar tehlike oluşturuyor, bunlardan herkesin uzak durması gerekiyor. Çocukların yanında diğer hedef kitlemiz ise gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki en kritik faktör olan kadınlarımız. Enerji Danışmanım projemiz kapsamında bölgesel toplantılarda kadınlarımıza enerji tasarrufu ile birlikte elektrik güvenliğini anlatarak farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Yine aynı maksatla yıl içinde belirli dönemlerde muhtarlarımızla paylaştığımız kısa mesajlar ve müşterilerimize gönderdiğimiz faturalarda elektrik güvenliğine dair mesajlar vererek toplumda genel farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu program kapsamında çok daha farklı projeler üretmeye devam edeceğiz, tüm çabamız toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmak ve gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli yetişmesine katkı sunabilmek’ diye açıkladı.