İlk Yerli Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami)
İlk Batılı Roman: Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil)
İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Yusuf Kamil Paşa) tarafından 1859 tarihinde Felenon tarafından Les Aventures de Telemaque isimli eserinden çevrilmiştir.
İlk Köy Romanı: Karabibik (Nabizade Nazım)
İlk Edebi Roman: İntibah (Namık Kemal)
İlk Tarihi Roman: Cezmi (Namık Kemal)
İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi (Şinasi) 1859
İlk Psikolojik Roman: Eylül (Mehmet Rauf)
İlk Realist Roman: Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)
İlk Özel Gazete: Tercüman-ı Ahval (Aga Efendi ve Şinasi Tarafından yayınlandı)
İlk Resmi Gazete: Takvim–i Vakayi
İlk Yarı Resmi Gazete: Ceride-i Havadis
İlk Pastoral Şiir: Sahra (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk Şiir Çevirisini Yapan: Şinasi
İlk Makale Yazarı: Şinasi
Noktalama işaretini kullanan ilk gazeteci: Şinasi
Aruz ölçüsüyle ilk tiyatro eseri: Eşref (Abdülhak Hamit Tarhan)
Hece ölçüsüyle ilk tiyatro eseri: Nesteren (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk Hamse Yazarı: Ali Şir Nevai
İlk Şiir Antolojisi: Harabat (Ziya Paşa)
İlk Atasözleri Kitabı: Durub-i Emsal-ı Osmaniye (Şinasi)
İlk Tezkire Örneği: Mecalisün Nefais (Ali Şir Nevai)
İlk Hatıra Kitabı: Babürname (Babürşah)
İlk Bibliyografya: Keşfü’z Zünun (Katip Çelebi)
İlk Hikaye Kitabı: Letaif-i Rivayet (Ahmet Mithat Efendi)
İlk Mizah Dergisi: Teodor Kasap (Diyojen)
İlk Fıkra Yazarı: Ahmet Rasim
Türkçe yazılan ilk Kitap: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
İlk Siyasetname: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
Mesnevi tarzında yazılan ilk eser: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
Aruzla yazılan ilk eser: Kutadgu Bilig
İlk Didaktik şiir örneği: Kutadgu Bilig
Şiirde ilk defa Türk kelimesi kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul
İlk Makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İlk Edebi Bildiri: Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
İlk Seyehatname: Miratül Memalik (Seydi Ali Reis)
İlk Edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efendi
Batılı ilk Edebiyat Tarihçisi: Fuat Köprülü
Sahnelenen ilk tiyatro: Vatan yahut Silistre (Namık Kemal)
Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı: Sarf-ı Türki (Süleyman Paşa)
İlk Naturalist Eser: Zehra (Nabizade Nazım)
İlk Sözlük: Divan-ı Lügat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut)
İlk Türkçe Sözlük: Kamus-ı Türki (Şemsettin Sami)
İlk Özdeyiş kitabı: Lehçet’ül Hakayık (Ali Bey)
İlk Köy Şiiri: Köylü Kızların Şarkısı (Muallim Naci)
Türklerin kullandığı ilk Alfabe: Göktürk Alfabesi
İlk Türk Destanı: Alp Er Tunga Destanı
İlk Kadın Romancımız: Fatma Aliye Hanım
İlk Eleştiri Yazarı: Namık Kemal