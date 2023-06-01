Elektronik müziğin büyülü dünyası 10 Haziran Cumartesi gecesi Türkiye'nin en büyük gösteri merkezi ve en ünlü sahnelerinden biri olan Bursa Suare'de canlanacak.BURSA (İGFA) - Türk elektronik müziğinin sevilen isimleri Mahmut Orhan ve Sezer Uysal, 10 Haziran Cumartesi gecesi Bursa Suare'nin 1400 metrekarelik kapalı alanında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“Feel”,“6Days” ve en son Ultra Music’den çıkardığı “Redemption” gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınırlığını artıran, aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mahmut Orhan ve Ibiza’dan Japonya’ya birçok ülkede sahne alarak Türk Elektronik müziğinin vazgeçilmez taşlarından olan Sezer Uysal muhteşem performanslarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Benzersiz müzikal tarzlarıyla dikkat çeken Mahmut Orhan ve Sezer Uysal, Bursa Suare'nin muhteşem akustiği ve büyüleyici atmosferinde sunacakları canlı performanslarıyla elektronik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşama fırsatı sunacaklar.

Bu muhteşem elektronik müzik şöleni için biletlerinizi şimdiden temin edebilirsiniz. Mahmut Orhan ve Sezer Uysal'ın 10 Haziran'da Bursa Suare sahnesinde vereceği unutulmaz performansı kaçırmamak için yerinizi ayırtmayı unutmayın!