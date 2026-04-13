Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Birimince, toplumda koruyucu aile bilincinin artırılması amacıyla Sungurbey Kur'an Kursu'nda eğitim programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Birimi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Tuğçe Atıcı tarafından verilen eğitimde, koruyucu aile hizmetinin amacı ve muhtevası hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verilerek, çocukların sevgi ve güven temelli bir aile ortamında yetişmelerinin önemi vurgulandı. Atıcı, korunma ihtiyacı olan çocukların gelişimleri ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına dikkat çekerek, aile ortamının çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesindeki rolünü ayrıntılı şekilde anlattı. Atıcı ayrıca, koruyucu aile olma süreci, başvuru şartları ve devlet tarafından sağlanan destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Program sonunda katılımcılar tarafından yöneltilen sorular ayrıntılı şekilde cevaplanarak, koruyucu aile hizmetine yönelik merak edilen hususlar açıklığa kavuşturuldu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen bu faaliyet ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve daha fazla çocuğun güvenli bir aile ortamına kavuşmasına katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.