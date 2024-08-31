İEÜ Medical Point Hastanesi Üroloji anabilim dalından Prof. Dr. Hakan Öztürk tarafından iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde kullanılan Thulium Lazer Prostatektomi (ThuLEP) alanında geliştirilen ‘ARTh Tekniği’ (Anterior Releasing with ThuLEP ARTh Technique); Avrupa Lazer Birliği’nin refere yayın organı olan Lasers in Medical Science dergisinde yayınlanarak dünya tıp literatürüne girdi. 3 yıllık çalışma neticesinde ARTh Tekniği’ni literatüre sokan Öztürk, “Bu teknikle birlikte operasyon süreleri kısalacak, kanamalar daha az olacak ve etkinlik daha yüksek olacak.” dedi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Öztürk, önemli bir başarıya imza atıp geliştirdiği teknikle adını literatüre yazdırdı. Öztürk, ‘ARTh Tekniği’ adını verdiği iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan Thulium Lazer Prostatektomi (ThuLEP) alanında yeni bir ameliyat tekniği geliştirdi. ARTh Tekniği, ThuLEP alanında dünyada geliştirilen ilk ameliyat tekniği olarak dünya tıp literatürüne geçerek Avrupa Lazer Birliği’nin refere yayın organı olan Lasers in Medical Science dergisinde de yayınlandı. ARTh Tekniği, ThuLEP alanında dünyada geliştirilen ilk ameliyat tekniği oldu.

Hem hastaya hem hekime avantaj

Tekniği anlatan Öztürk, “İyi huylu prostat büyümesi, 50 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yarısını etkileyen bir hastalık. Bu kişilerin yaklaşık 3’te 1’i herhangi bir cerrahi yöntemle karşı karşıya kalıyor. Biz bu ameliyatları Thulium Lazer Prostatektomi (ThuLEP) ile gerçekleştiriyoruz. Ancak enükleasyon teknikleri standart cerrahi öğrenme tekniklerine göre biraz daha zor. Mesleğe başlayanların yarısının bu zorluktan ötürü tekniği bıraktığını gördük. Bu sebeplerden ötürü hem hasta hem de hekim için daha konforlu olan bu tekniği geliştirdik. Bu tekniği diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında öğrenme eğrisinin kolay olması geliyor. Hastalar için cerrahi süre kısalıyor. Ameliyathanede ve hastanede kalış süresi kısalıyor.” dedi.

Bir Türk hekim olarak geliştiği tekniğin literatüre girmesinden ötürü gurur duyduğunu belirten Öztürk, “TÜBİTAK ve İEÜ’nin Springer isimli yayın organıyla yaptığı işbirliğiyle tekniğin sınırsız okuyucuya ulaşması da sağlanmış oldu. Ayrıca İngiltere Ürologlar Birliği’nin resmi yayın organı için e-learning modülü yapmamı istediler. Ben de dünya çapındaki ürologlara bu işlemin nasıl yapılacağı konusunda eğitim modülünü de meslektaşlarımın hizmetine sunacağım. Çok gururluyuz ve çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.