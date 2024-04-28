Türk kadın boksörler Elif Nur Turhan ve Elif Delişmen’e Arnavutluk Milli Takımı’ndan teklif geldi. Ülkelerini temsil edemeyeceklerinden dolayı üzüntülerini ve sitemlerini dile getiren sporcular, “Kendi ülkemde görmediğim değeri, ilgiyi farklı bir ülkede görmek hem üzdü hem de gururlandırdı. Olimpiyata gitmek her sporcunun hayalidir” dedi.

Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu Elif Nur Turhan ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Elif Delişmen, 22 Mart 2024 tarihinde Arnavutluk Tiran’da ringe çıktı. Maçları galibiyetle tamamlamalarının ardından genç boksörlere, Arnavutluk Milli Takımı’ndan teklif geldi. Aldıkları teklif karşısında hem sevinen hem de kendi ülkelerini temsil edemeyecekleri için üzülen genç sporcular, teklifi değerlendireceklerini söyledi.

“Gönül isterdi ki kendi ülkemin bayrağıyla çıkıp ülkemi temsil etmek”

Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu Elif Nur Turhan, “22 Mart’ta Arnavutluk Tiran’da 7. profesyonel maçıma çıktım ve 20 saniyede Kolombiyalı rakibimi yendim. Maç sonrasında bayrağımı dalgalandırdım, İstiklal Marşı’mızı okuduk ve Arnavut antrenörlerin dikkatini çekmem üzere konuşmak için geldiler. Kendi ülkelerini temsilen maçlara çıkmam için bir teklifte bulundular. Benim bütün amacım, bu yola başlamamın yegane sebebi, ülkemi temsil etmek, bayrağımı dalgalandırmak, bütün dünyada Türk’ün gücünü göstermekti. Böyle bir teklif karşısında ne yazık ki hem şaşırdık hem de sevindik. Çünkü kendi ülkemde Türkiye şampiyonasına katılıp çeşitli başarılar elde etmeme rağmen böyle bir teklifte bulunmadılar. Bu yüzden de amatör boksta farklı bir ülkeden de olsa böyle bir teklif aldığınız için bunu şu anda değerlendirmek durumunda kaldık. Gönül isterdi ki kendi ülkemin bayrağıyla her zaman için çıkıp ülkemi temsil etmek fakat kendi ülkemde böyle bir imkan sağlamadığı için, bize başarılarımız olsa da bu hak tanınmadığından dolayı bu teklifi değerlendirmek durumundayız” dedi.

“Yeni bir unvan yolda”

Pofesyonel boksta dünyada en iyi 5 kadın boksör arasında olduğunu söyleyen Turhan, “Tekrar yeni bir unvan yolda. Mayıs’ta Almanya Leverkusen’de sekizinci müsabakama çıkacağım. Eğer bunu da kazanırsam Allah’ın izniyle dünya şampiyonu bir numarayla zorunlu olarak maç yapmak durumumuz olacak. Zaten o maçı da kazandığım zaman dünyanın bir numarası olacağım, son bir adım kaldı. Eğer Arnavutluk’taki milli takımı antrenörlerinin tekliflerini kabul edersek ne yazık ki artık sırtımızda Türk bayrağı değil de Arnavutluk’un bayrağı ile temsil etmek durumunda kalacağım. Bunun sebebi yetkililer, yani federasyonda sözü geçen kişiler. Ben bir Türk’üm, bir Türk olarak o ringte bulunacağım, fakat sırtımda başka bir ülkenin bayrağı. Bence çok acı bir şey, bana bunu hem spor hayatımı hem bir insan olarak beni derinden etkileyen bir durum. Keşke böyle bir durumla karşı karşıya kalmasaydım” şeklinde konuştu.

“Olimpiyata gitmek her sporcunun hayalidir”

Avrupa şampiyonlukları olan boksör Elif Delişmen ise “22 Mart’ta Arnavutluk Tiran’da profesyonel kariyerime üçüncü maçımı alarak devam ediyorum. Maçtan sonra Arnavutluk milli takımı antrenörlerinden bir tanesi yanıma geldi, yetenekli olduğumu ve amatör boksta neden devam etmediğimi sordu. Ben de Avrupa şampiyonluğumun olduğunu, her sıklette belirli kişilerin olduğunu, her turnuvaya aynı kişinin gittiğinden bahsettim ve o da ‘bizim adımıza dövüşür müsün’ dedi. Bu benim için çok güzel bir teklif, çok sevindim. Kendi ülkemde görmediğim değeri, ilgiyi farklı bir ülkede görmek beni hem üzdü hem de gururlandırdı. Çünkü olimpiyatlar benim de hayalim” dedi.

Delişmen, “Türkiye ikinciliklerim, Türkiye üçüncülüklerim ve Türkiye şampiyonluklarım var. Avrupa şampiyonluklarım var, profesyonel kariyerimde ise 3 maç 3 galibiyet. Bir sonraki unvan maçı olacak inşallah. Her sporcunun hayalidir olimpiyata gitmek. Gönül isterdi ki kendi ülkem adına kendi bayrağımı dalgalandırmak ama maalesef önümünüz kesildiği için bu fırsatı Elif Nur Turhan arkadaşımla değerlendirmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz” ifadelerini kullandı.