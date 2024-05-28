Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası “Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliği ile tamamlandı.

“Türk Mutfağı” haftasında, Çanakkale Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırlanan “Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliğine, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet ElBİ, İl müdürleri, Turizmciler, akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez tarafından yapılan konuşma ile başladı. Kestanbol Et Lokantasında düzenlenen “Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliğinde İkram edilen geleneksel ürünler hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, “Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliğine katkı sunan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan ikramların sonrasında “Geleneksel Çanakkale Sofrası” etkinliği günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.