Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde önemli bir başarı elde etti. Operasyon sırasında teröristlere ait çeşitli mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 9 el bombası ve 6 sis bombası bulunuyor. Ayrıca, 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı ve 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı da ele geçirildi. 5.56 mm M-16 piyade tüfeği için 230 mühimmat, 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı da bulundu.

Bunun yanı sıra, bir anti-tank mayını, 5 basma düzenek, 4 ana imla hakkı, 1 jeneratör, 1 kesintisiz güç kaynağı (UPS), 2 tüp ve 1 akü de ele geçirilenler arasında yer aldı.