Gebze BMX Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda zorlu parkura çıkan sporcular, sergiledikleri akrobatik hareketlerle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Vatandaşların ilgi gösterdiği şampiyonayı; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Esen Erdinç ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt da yerinde takip etti.

Yarışmaların Yıldız Erkekler kategorisinde Emirhan Kaya birinci, Mete Akbulut ikinci, Kaan Gözen üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde Alperen Yılmaz birinciliği elde ederken, Mert Efe Kul ikinci, Toprak Karen ise üçüncü sırada yer aldı. Elit Erkekler kategorisinde de Evren Altuğ Cevdet şampiyonluğa ulaşırken, İsmail Emre Dalgıç ikinci, Demir Yüksek ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, spora ve sporcuya önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Gebze Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız spor alanları ve organizasyonlarla gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları Gebze'mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.'