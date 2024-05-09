Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, özgür ve keyifli dünyasını müzik ve sporla üniversite kampüslerine taşıyor. ‘Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste’ konseptiyle 16-30 Mayıs tarihleri arasında üniversitelerde; konserler, Selfy3X3 Basketbol Turnuvası, çeşitli yarışmalar ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek.

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, birbirinden özel etkinlikleri öğrencilerle buluşturmayı sürdürüyor. ‘Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenen Türk Telekom Selfy Fest’24; bu yıl 16-30 Mayıs tarihleri arasında Erzurum, Antalya, Eskişehir, Isparta ve İzmir’de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında; Mert Demir, Fatma Turgut ve Gripin sevilen şarkılarını üniversitelilerle birlikte seslendirecek. Festivalde DJ performanslarının yanı sıra, üniversite kulüplerinin müzik grupları da ana sahnede performanslarını sergileme fırsatı yakalayacak.

Yüz binlerce öğrencinin katılacağı festival, konserler, basketbol müsabakaları, oyun turnuvaları, sürpriz hediyeli yarışmalar ve birbirinden heyecanlı aktivitelere sahne olacak.

Üniversitelerin en iyi basketbolcuları Selfy3X3’te sahne alacak

Festivalde; Türkiye Basketbol Federasyonu’nun katkılarıyla ‘Selfy3X3’ Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek. Üçer kişiden oluşan takımlar tek pota konseptinde maç yapacak; üniversitelerinde birinci olan takımlar ve en iyi ikinciler 30 Mayıs’ta İzmir Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek büyük finalde mücadele edecek. Büyük finalde şampiyon olan takım, A Milli Basketbol Takımı’nın, İstanbul’da oynayacağı bir maçta şirket tarafından ağırlanacak. Selfy3X3 Basketbol Turnuvası’na katılım için kayıtlar üniversiteler selfy.com.tr/ adresinden yapılabilecek.

Selfy Fest’24 etkinlik takvimi şöyle açıklandı:

16 Mayıs Perşembe - Erzurum Atatürk Üniversitesi

21 Mayıs Salı - Antalya Akdeniz Üniversitesi

23 Mayıs Perşembe- Eskişehir Anadolu Üniversitesi

28 Mayıs Salı - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

30 Mayıs Perşembe - İzmir Ege Üniversitesi