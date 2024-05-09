Garanti BBVA Emeklilik 23 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında dijital kanallarından Çocuklara BES başlatan müşterilerine çekiliş ile birçok farklı hediyeden birini kazanma fırsatı sunuyor.

Daha çok çocuğun BES’li olmasını ve emeklilik hakkını bugünden başlatmasını hedefleyen Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerine dijital kanallarından kolayca BES başlatma imkanı sunarken özel kampanyalar da düzenliyor.

Garanti BBVA Emeklilik 23 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında dijital kanallarından Çocuklara BES başlatan müşterilerine çekiliş ile birçok farklı hediyeden birini kazanma fırsatı sunuyor. Şirket kampanya kapsamında 5 kişiye ailesiyle birlikte Land of Legends’ta 2 gece konaklama, 5 kişiye Airpods Max, 5 kişiye Ipad Air, 3 kişiye Meta Quest, 3 kişiye 3’lü Lego seti hediye edecek.

“1 milyondan fazla çocuk BES’li”

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “18 yaş altı BES, çocuklarının geleceğine yönelik tasarruf ve birikim yapmak isteyen ebeveynler için kazançlı bir yatırım aracı. Biz de çocukların BES’e dahil olmalarını ve gelecekleri için birikime küçük yaşta başlanmasını önemsiyoruz. Çünkü sisteme ne kadar erken girerlerse, sistemin avantajlarından o kadar fazla yararlanabilirler. Yetişkinler de artık bu bilince sahip, kendilerinden önce çocuklarına hatta torunlarına BES yaptırıyorlar. Şimdiden 1 milyondan fazla çocuk BES’li oldu.

Bugün, dileyen herkes şubeye gitmeye veya çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan direkt kendisi veya çocuğu için BES ile birikim yapmaya başlayabiliyor. Bunun için bankacılık işlemleri için kullandıkları Garanti BBVA Mobil’e giriş yapılması ve BES başvuru alanından ilgili adımları takip etmeleri yeterli oluyor. BES sözleşmeleri birkaç dakika içerisinde oluşturuluyor. Gururla söyleyebilirim ki dijitalden başlatılan her 2 sözleşmeden biri şirketimizden başlatılıyor. Biz de bu yoğun ilgiye cevap verebilmek için müşterilerimize farklı avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan sık sık hediyeli kampanyalar düzenlerken bir yandan da ayda sadece 250 TL’ye BES başlatma imkanı sunuyoruz. Daha çok ödeme yapmak isteyen müşterilerimiz için 1.000 TL aylık ödemeye 1.000 TL hediye ettiğimiz kampanyalarımıza da devam ediyoruz.” dedi.