Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu Belediye Meclisi'nde kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda sunum yapan Göksu, Türkiye'de örnek belediyecilik hizmetlerine imza attıklarını ve Esenler'in talihini ve talihini değiştiren bir yönetim anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Sunumda, faizsiz belediyecilik, geliri giderden fazla bütçe, öz kaynak gelirlerinin yüksekliği, ihalelerin şeffaflığı, kentsel dönüşüm ve vatandaş memnuniyeti ön plana çıktı.

Sıfır faizle hizmet üreten model

Faaliyet raporunun en önemli açıklamalarından biri Esenler Belediyesi'nin 'faizsiz belediyecilik' anlayışıyla hiçbir faiz ödemeden hizmet üreten bir model ortaya koyması oldu. Başkan Göksu, belediye bütçesinden hiç faiz ödemesinin yapılmadığını, bu konuda önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Giderinden fazla gelir üreten mali yapı

Esenler Belediye Başkanı Göksu belediyenin gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 106,72'ye ulaştığını da açıkladı. Bu oranla Esenler Belediyesinin giderinden fazla gelir üreten güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Gelirler öz kaynaktan

Belediyenin bütçe yapısına ilişkin de bilgi veren Göksu, gelirlerin yaklaşık yüzde 70'inin öz gelirlerden oluştuğunu, yalnızca yüzde 30'unun diğer kaynaklardan sağlandığını belirtti. Ayrıca belediyenin taşınmaz varlığının 192 milyar TL seviyesine ulaştığını açıkladı.

İhalelerin yüzde 99.3'ü açık ihale

Şeffaflık konusunda da dikkat çeken Başkan Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 99,3'ünün açık ihale yöntemiyle yapıldığını, yalnızca yüzde 0,7'sinin doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Göksu Belediye kanununda yer alan yüzde 10'luk doğrudan temin sınırına yaklaşılmadığını belirterek bu tablonun hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Bir yılda 2 bin 65 iş kalemi

Esenler Belediyesinin bir yıl içinde toplam 2 bin 65 iş kalemini hayata geçirdiğini belirten Göksu, performans hedeflerinin yüzde 97,63 oranında gerçekleştirildiğini de dile getirdi.

Kentsel dönüşüme 112 milyar lira

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ve bugüne kadar Esenler'de 65 bin konutun dönüştürüldüğünü açıklayan Esenler Belediye Başkanı Göksu, bu süreçte toplam 112 milyar TL'lik yatırım yapıldığını ifade etti. Göksu, dönüşüm projeleriyle birlikte otopark yatırımları ve 'güvenli şehir' uygulamalarıyla da ilçenin çehresinin önemli ölçüde değiştiğini kaydetti.

Vatandaş memnuniyeti yüzde 98,73

Faaliyet raporu sunumunda önemli bir araştırmaya da dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu 'Yapılan araştırmalara ve Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi verilerimize göre vatandaşlarımızın memnuniyet oranı yüzde 98,73 seviyesine ulaştı. Bu sonuç ilçemizde gerçekleştirdiğimiz belediyecilik hizmetlerinin sahadaki karşılığını gösteriyor' şeklinde konuştu.

Esenler Belediyesi tüm denetimlerden geçti

Esenler Belediyesinin her daim denetlendiğini de ifade eden ve bu denetim süreçlerinden de başarıyla geçtiğini belirten Göksu, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Sayıştay denetimlerinden, 2024 yılında ise 2020 - 2024 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişleri teftişinden geçtiklerini, 2025 yılı içerisinde de Sayıştay denetimlerinin tamamlandığını ifade etti.