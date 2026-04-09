İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde annesi ve kardeşini öldürüp diğer kardeşini yaralayan zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, 'Ben olayı zaten daha önceden planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı' dedi.

Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki S.H., annesi Medine H. (61) ve abisi Ekrem H.'yi (41) öldürmüş, yaşanan aile katliamında diğer kardeşi K.H.'yi ağır yaralayan şüpheli polise teslim olmuştu. Katil zanlısı S.H.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'Daha önceden planlamıştım'

Savcılıkta verdiği ifadesinde şüpheli S.H., 'Ben olayı zaten daha önceden planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum onlar ayaktaydı. Önce büyük abim Ekrem'e ateş ettim. Daha sonra Kenan'a ateş ettim. Ondan sonra anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Ardından 155'i aradım. Onlar 112'yi bağladılar. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım. Annemin ve Ekrem'in vefat ettiğini, Kenan'ın ağır yaralı olduğunu bana emniyette söylediler. Olayda kullandığım silahın bulundurma ruhsatı var' dedi.