Nilüfer, uluslararası düzeyde bir gençlik etkinliğine kapılarını açtı. Nilüfer Belediyesi ile Almanya’nın Schweinfurt Belediyesi iş birliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Türkiye – Almanya Gençlik Değişimi Programı” sayesinde iki ülkenin gençleri arasındaki dostluk ve kültürel bağlar pekişiyor. Program kapsamında 10’u Schweinfurt’tan, 10’u ise Nilüfer’den olmak üzere toplam 20 genç, 17-23 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer’de buluştu.

Gençlerin kendi fikirleri doğrultusunda şekillenen program; kültürler arası dayanışma, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı, sosyal kapsayıcılık ile aşırılık ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları ele alan atölye çalışmaları ve etkinlikleri içeriyor. Bu program aynı zamanda gençlerin akranlarıyla etkileşim kurarak özgüvenlerini artırmalarına da katkı sağlıyor.

Proje çerçevesinde gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Barış Meclisi’nde samimi ve verimli bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Emre Karagöz, Bukle Erman ve Zerrin Güleş de yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in sporun, kardeşliğin, barışın, dostluğun ve sanatın başkenti olduğunu vurguladı. Nilüfer’in aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı. Gençlerle birlikte ve gençler için projeler ürettiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Katılımcılığı çok önemsiyoruz. Her mahallede gençlerimizin yer aldığı mekanizmalar oluşturmak istiyoruz. Onların daha iyi eğitim alabilmeleri, spor yapabilmeleri, rahatça yaşayıp kendilerini ifade edebildiği bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından gençlerin tarım, dezavantajlı gruplar, yönetim anlayışı ve sürdürülebilirlik gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Buluşmanın ardından gençler, Nilüfer Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen uçurtma atölyesine katılarak keyifli vakit geçirdi.

Programın Türkiye etabı 23 Ağustos’ta tamamlanacak. Katılımcı gençler, projenin ikinci aşaması için 25-31 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Schweinfurt şehrinde çeşitli etkinliklere katılacak.