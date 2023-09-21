Yazılımcı Oğulcan Coşar, geliştirdiği programla işletmelere müşteri verilerini daha iyi analiz ederek stratejik kararlar alma fırsatı sunuyor. Her müşteri için ayrı bir performans puanı oluşturan “Müşteri İlişkileri ve Performans Denetleyici Programı”, firmalara hangi müşterilere daha fazla odaklanmaları gerektiği konusunda yol gösteriyor.

Firmalara yol gösterecek bir program geliştiren bilgisayar mühendisi ve yazılımcı Oğulcan Coşar, “Rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında işletmelerin başarısı ve rekabet gücü, büyük oranda müşteri memnuniyetine bağlıdır. Çünkü memnun müşteri, o işletmeden yeniden hizmet alır ya da alışveriş yapar ve bir “marka sadakati” oluşur. Müşterilerin olumlu deneyimleri, yeni müşterilerin kazanılmasına ve daha büyük kitlelere ulaşılmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle büyüme ve rekabet ortamında öne çıkma hedefleri olan her işletme için müşteri memnuniyeti öncelikli konudur. Ancak müşteri memnuniyeti sağlamak adına doğru stratejileri uygulamak her işletme için kolay olmayabilir” dedi.

“Rekabet gücünü artırma potansiyeli”

Oğulcan Coşar’ın geliştirdiği “Müşteri İlişkileri ve Performans Denetleyici Programı”, bir firmanın müşteri döngüsünü ayrıntılı şekilde analiz ederken, aynı zamanda her müşteri için ayrı ayrı özelleştirilmiş performans puanı oluşturuyor. “İş ve teknoloji dünyasında inovatif bir proje” diye nitelendirdiği bu program üzerinden elde edilen veriler sayesinde firmalar için bir yol haritası çıkarıldığını söyleyen Coşar, “Program, büyük firmalara veya işletmelere müşteri verilerini daha iyi anlama ve bu verileri kullanarak stratejik kararlar alma fırsatı sunuyor. Müşterilerin performans puanları, işletmelere hangi müşterilere daha fazla odaklanmaları gerektiği konusunda net bir yol gösteriyor. Bu da müşteri memnuniyetini artırma ve işletmelerin rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor” şeklinde konuştu.

Yapay zekayı entegre edecek

Oğulcan Coşar, “Müşteri İlişkileri ve Performans Denetleyici Programı”nın büyük ölçekli firmalara müşteri datasında neye odaklanmaları gerektiği konusunda detaylı bir analiz sunduğunu da belirtti. Projesini geliştirmek ve daha fazla işletmeye ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Coşar, “Programa yapay zekâ ve büyük veri analitiği gibi yeni teknolojileri entegre etmeyi planlıyorum. Amacım, işletmelerin müşteri odaklı yaklaşımlarını daha da geliştirmelerine yardımcı olmak ve teknolojiyi kullanarak daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak” diye konuştu.