Turkcell Süper Kupa 2026'nın yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dün akşam oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından, geçtiğimiz sezondan itibaren yeni formatıyla oynanmaya başlanan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre, Turkcell Süper Kupa 2026'nın yarı final müsabakalarında Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe karşılaşacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecek.

TFF, Süper Kupa müsabakalarının oynanacağı tarih ve stadyumların daha sonra ilan edileceğini duyurdu.