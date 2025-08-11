vivo’nun Türkiye’deki üretim altyapısı, Turkcell’in dijital servisleriyle buluştu. İş birliği kapsamında vivo’nun 5G uyumlu yeni modeli Y29s 5G (128GB), Turkcell’e özel tekliflerle Turkcell’in mağazaları ve dijital satış kanallarında satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre; Eylül ayı sonuna kadar Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satılacak vivo Y29s 5G (128GB), katma değerli Turkcell servisleri ile de öne çıkıyor. Kullanıcılar, Turkcell uygulaması ile birlikte, TV+, BiP, fizy ve lifebox gibi Turkcell’in dijital uygulamalarının yüklü olarak geldiği cihaza, birçok satın alma seçeneğiyle sahip olabiliyor.

"Önceliğimiz yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak"

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal yapılan iş birliğiyle ilgili olarak, "Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında. vivo ile yaptığımız bu stratejik iş birliği, yalnızca yeni bir cihazın pazara sunulması değil. Güçlü altyapımızla desteklenen bu dijital deneyimi, yerli üretim bir model aracılığıyla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. vivo Y29s 5G (128GB) ile müşterilerimiz hem teknik açıdan güçlü bir telefona sahip olacak hem de Turkcell’in sunduğu dijital servislerle zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayacak" dedi.

"Bu iş birliği, Türkiye’nin 5G yolculuğunda önemli bir adım"

vivo Türkiye Genel Müdürü Li Jian Hua, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "vivo olarak, global ölçekte 5G teknolojisinin öncülerinden biriyiz. Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde, bu teknolojiyi daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirme vizyonumuz doğrultusunda Turkcell ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. 5G dönüşümünde aktif rol oynayan iki güçlü marka olarak, bu teknolojiyi daha fazla kullanıcıyla buluşturacak uzun vadeli bir ortaklık kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliği yalnızca bir teknoloji ortaklığı değil; aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların yüksek hızlı bağlantıya daha kolay, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde erişmesini sağlayacak önemli bir adım. Kullanıcılar hem güçlü bir cihazla hem de sağlam bir altyapıyla 5G’ye adım atma fırsatı yakalayacak."

Ürün hakkında şu bilgiler verildi:

"MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan vivo Y29s 5G (128GB), gelişmiş teknik donanımıyla günlük mobil deneyimi daha akıllı ve uzun ömürlü hale getiriyor. 5500 mAh kapasiteli pili ve 5 yıl boyunca pil sağlığı taahhüdü kullanıcıya uzun ömürlü performans sunuyor. Cihaz, Akıllı Şarj Motoru 2.0 teknolojisiyle, gece boyunca ideal hızda şarj oluyor. Bu sayede gündüzleri daha az ısınıyor ve batarya yaşlanmasının önüne geçerek performansını koruyor. Ürün, 1700 şarj döngüsüne kadar pil kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruyacak şekilde tasarlandı. Model; IP64 sertifikası, SGS 5 yıldız düşme dayanıklılığı ve askeri sınıf sağlamlık testlerinden geçmiş gövdesiyle hem şehirde hem de zorlu koşullarda kullanılabiliyor. Ürün, 6,74 inçlik ekranı ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda da dikkat çekiyor. Cihaz, 5G desteği ile yüksek çözünürlüklü video izleme deneyimini geliştirirken, oyunlarda gecikmeleri minimuma indiriyor ve çoklu görevleri daha akıcı şekilde yerine getiriyor. Akıllı Görüntüleme teknolojisi sayesinde, AI destekli düzenleme özellikleri ile kullanıcılar birkaç dokunuşla istenmeyen nesneleri fotoğraflarından silebiliyor. AI Fotoğraf Geliştirme özelliği, eski fotoğraflarda yüz, göz ve ince detayları düzenleme imkânı sunuyor. 50 MP yapay zekâ destekli kamerası ise belgeleri profesyonel kalitede tarayabilme özelliğiyle işlevselliği artırıyor. Kameranın altında dört farklı ışık yayabilen model olan Y29s 5G, karanlık ortamlarda da öne çıkıyor."