Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi Darıca Türkelispor, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu ile tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Şampiyonluk ateşinin yakıldığı ilk buluşmada, Türkelispor ailesi hedefe kilitlendi.KOCAELİ (İGFA) - Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Darıca Türkelispor, yeni sezon öncesinde hedefe kilitlendi. Dün Darıca sahilde kahvaltıda bir araya gelen Türkelispor ailesi, hedefi şampiyonluk olarak belirlerken, Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetimi, takıma güven oyu verdi.

Teknik Direktör Levent Tunç ve ekibinin yanı sıra, altyapı antrenörlerinin de katıldığı programda aile fotoğrafı veren Türkelispor, yönetim tarzıyla bölgenin en cazibeli kulübü olduğunu açıkça gösterdi.

Yeni transferlerin kendilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Kulübümüzün en önemli mottosu, birliktelik. Bir ve beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımızın yanındayız. Bu sezon hem A takım hem de altyapı olarak hedeflerimiz var. Gurur duyulan bir Darıca Türkelispor için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.