Astrolog Meral Güven'in futbol kehanetleri, spor gündemini sarsmaya devam ediyor. 2021/2022 sezonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağını öngören Güven, bu sezon için de iddialı bir tahminde bulundu. Daha önce derbide Fenerbahçe'nin galip geleceğini ve Beşiktaş'ın kupa şampiyonu olacağını doğru tahmin eden astrolog, Süper Lig için Fenerbahçe'yi işaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 11. kez bu kupayı kazandı. Bu zaferin ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran Meral Güven'in tahminleri bir kez daha gündeme oturdu.

Güven, "Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi bir şampiyonluk yaşayacak." diyerek Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını öne sürdü.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı. Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'a rağmen astrolog Meral Güven, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını savunuyor.

"Süper Lig'de Şampiyon Fenerbahçe Olacak"

Haftalar önce Beşiktaş'ın şampiyon olacağını belirten Meral Güven, ligin son maçında Galatasaray'ın yenilip, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etmişti. Güven, sarı-lacivertli takımın ligin son haftasında kazanacağını ve Galatasaray'ın Konya'ya mağlup olacağını ifade etti. Ayrıca Fenerbahçe'nin iki yıl üst üste şampiyon olacağını da öngörmüştü.