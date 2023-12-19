AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün gece saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ERZİNCAN DA SALLANDI

AFAD verilerine göre saat 23.28'de Erzincan Merkez'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını belirtti.

Tanrısever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR: YEDİSU FAYINA BELİRLİ ÖLÇÜDE STRES YÜKLENEBİLİR

Art arda yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle"

Öte yandan 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.