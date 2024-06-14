Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne karnelerini alıp gelen minikler ve babalarına ücretsiz balık ekmek ikram edildi. Hafta sonu ‘Babalar Günü’ olduğu için ücretsiz balık ekmek ikramının, Cuma günü saat 5’e kadar verileceği öğrenilirken minikler müzeyi gezip, karne gününü doyasıya yaşadı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının son gününde yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının bulunduğu Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde çifte bayram yaşandı. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından, Karneler Günü, Babalar Günü ve Kurban Bayramı nedeniyle, Perşembe ve Cuma günü saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında babalara ve çocuklarına ücretsiz balık ekmek ve balık dürüm dağıtılmaya başlandı. Karnelerinin alıp gelen Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu öğrencileri ilk önce müzeyi gezip balıkları inceledi. Deniz canlıları hakkında Müze kurucusu Balcı’dan bilgiler de alan öğrenciler ücretsiz balık ekmek yiyerek gönüllerince bir gün yaşadı.

“Bu güzel insanlara her şey feda olsun”

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Türkiye’de 3 mutluluk birden yaşanıyor. Çocukların karne alması, Babalar Günü ve Kurban Bayramı. Bende değerli öğrenci kardeşlerimi ve babalarımızı kutluyorum. Babalarımız çok değerli bizim için. Babalara balık ekmek ve balık dürüm ücretsiz olacaktır. Perşembe ve Cuma saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında. Bu güzel insanlara her şey feda olsun. Güzel günler için çalışıyoruz. Beylikdüzü merkezde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan tesislerindeyiz. Herkesin rahat ulaşabileceği yerdeyiz. 2 gün boyunca ikramlarımız devam edecektir. Tüm çocuklarımızın, öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum” dedi. 3 çocuk babası Muharrem Evci ise imkanlardan dolayı Balcı’ya teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bu mutlu günde 3 kız babası olarak kendisine teşekkür ediyorum. Böyle sosyal bir proje ile destek verdiği için çok mutluyuz. İyi ki var” diye konuştu.