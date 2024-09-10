Kabine toplantısı sonrasında ekonomik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin süreçten daha da güçlenerek çıkacağını ve çok farklı bir lige yükseleceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında, ekonomik gidişata yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sanayideki üretim çeşitliliğinin, hızlı uyum kabiliyetinin ve nitelikli insan kaynağının en büyük avantajları olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, gücünü genç, dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. Büyümenin istihdam oluşturması işte bu yüzden çok çok önemlidir. 2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve iş gücüne katılım oranını da yüzde 54,4'e çıkartarak rekor kırdık. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkânı oluşturduk" dedi.

Orta Vadeli Program'da hedeflerinin işsizliği tek hanelerde tutarak 2,3 milyon yeni istihdam sağlamak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu doğrultuda, değişen çalışma biçimlerine uygun düzenlemeler yapacak, mesleki eğitimi güçlendirecek ve iş gücünün verimliliğini artıracağız. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyerek, ekonomideki rollerini öne çıkartacağız" dedi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan:“2024 yılında kredi notu üç kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir.” pic.twitter.com/OiZz5B1wLz— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 9, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta da çok iyi bir ritim yakalandığını, zayıf küresel ticarete ve depremin etkilerine rağmen 2023'te ihracatın 256 milyar dolarla rekor kırdığını kaydetti. Erdoğan, vergide adalet ve etkinlik ilkelerini gözetirken, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

"BU YILI YÜZDE 3,5'LUK BİR BÜYÜMEYLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Dış ticaret ortaklarındaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma beklediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

İhracattaki güçlü performansı 2024'te de sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yıllık ihracat ağustosta 262 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar oldu. 2024 ağustos ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 10,5 puanlık yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişmeydi. Dış ticaret açığımız, 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Dış ticaretteki iyileşme ve artan turizm gelirleriyle, geçen sene Mayısta 57 milyar dolar olan cari açık, haziran ayında 25 milyar doların altına indi. Millî gelire oranla 2024 sonunda yüzde 1,7; Orta Vadeli Program dönemi sonunda ise yüzde 1,3'lük bir cari açık bekliyoruz. Yüksek katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız."