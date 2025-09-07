Görüşmeler sırasında hükümetlerarası toplantı gerçekleştirilecek ve sürecin somut adımları ele alınacak. Tarafların, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bazı kararları görüşmesi ve daha önce kararlaştırılan uygulamaları hayata geçirme konusunu masaya yatırması bekleniyor.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE İLE UZLAŞMAZSAK BAŞKA HANGİ ALTERNATİF VAR?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Paşinyan, bazı vatandaşların bu sürece karşı tutum sergilediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var? Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?”

ULAŞIM HATLARI VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Paşinyan, Güney Kafkasya’daki ulaşım hatlarının açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında karşılıklı ulaşımın sağlanması ve üçüncü ülkelere erişim imkanlarının oluşturulması, ticari ilişkiler açısından yeni fırsatlar yaratacak” dedi.

Ayrıca, tüm görüşmelerin Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi esas alınarak yürütüldüğünü vurguladı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daveti ve samimi sohbeti için teşekkür ettim. Ulaştırma hatları, ilişkilerin kurulması, işbirliği fırsatları, Ani’deki tarihi köprünün restorasyonu dahil tüm konuları ele aldık. Genel izlenimlerim olumluydu, olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil.”

AB ÜYELİĞİ HEDEFİ

Ermenistan’ın geleceği için Avrupa Birliği’ne katılmak istediklerini dile getiren Paşinyan, “Evet, AB üyeliğini istiyoruz” dedi.

AZERBAYCAN'LA BARIŞ MESAJI

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan ile kalıcı barış için çalıştıklarını vurguladı:

“Savaş değil, barış olacak. Ermeni halkının bu sürece destek vereceğine inanıyorum.”

Barış anlaşmasının paraflanabileceğini belirten Paşinyan, masada bu seçeneğin de olduğunu ifade etti.