Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00’da BVB Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek. Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya’yı geriden gelerek 2-1 yendi. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.



10. randevu

Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6’sı resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.



Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşılaştı

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0’lık sonuçlarla rakibine yenildi.



Millilerin 628. müsabakası

Milli Futbol Takımı, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.



Vincenzo Montella 10. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5’i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



Felix Zwayer düdük çalacak

Türkiye - Portekiz müsabakasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ile Marco Achmüller yapacak. Maçın 4. hakemi ise İspanyol Jeses Gil Manzano olacak. Almanya'dan Bastian Dankert ise VAR'da görev alacak.

Millilerde tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı