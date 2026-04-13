Toplam internet trafiğinin büyük bölümünü sabit bağlantılar oluştururken, bu oran yüzde 83,5 olarak ölçüldü; mobil bağlantıların payı ise yüzde 16,5’te kaldı. Veri indirme (download) tarafında da benzer bir tablo ortaya çıkarken, trafiğin yüzde 83,3’ü sabit, yüzde 16,7’si mobil bağlantılar üzerinden gerçekleşti. Yükleme (upload) verilerinde ise sabit bağlantıların payı yüzde 86,1’e ulaşırken mobil bağlantılar yüzde 13,9 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, hem indirme hem de yükleme süreçlerinde sabit internetin kullanıcılar tarafından hâlâ açık ara tercih edildiğini ve internet kullanımında belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösteriyor. Trafiğin kategorilere göre dağılımında ise “streaming media (akışlı medya)” yüzde 65,8 ile en büyük payı alarak öne çıktı.

Uygulama bazında değerlendirildiğinde, toplam internet trafiğinde en yüksek kullanım oranı YouTube’a ait oldu. Yüzde 44,3’lük payla ilk sırada yer alan platformu yüzde 17 ile Instagram, yüzde 4,7 ile TikTok takip etti. Bu tablo, kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarının büyük ölçüde video içerik tüketimine dayandığını ortaya koyuyor.

Yayın tabanlı medya kategorisinde de benzer bir sıralama dikkat çekti. Yüzde 57,2’lik oranla yine YouTube zirvede yer alırken, Instagram yüzde 16,8 ve TikTok yüzde 6,1 ile onu izledi. Elde edilen veriler, dijital medya tüketiminde video odaklı platformların baskın konumunu koruduğunu ve kullanıcı eğilimlerinin görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini açık biçimde ortaya koydu.

Anlık mesajlaşmada Instagram lider

Anlık mesajlaşmada en yaygın olarak kullanılan uygulama yüzde 64,1'lik oranla Instagram oldu. Instagram'ı yüzde 15,2 ile Facebook, yüzde 10,9 ile WhatsApp takip etti. Bu 3 uygulama, toplam trafiğin büyük kısmını oluşturarak kullanıcıların anlık iletişim ihtiyaçlarını karşıladıkları temel platformlar olarak öne çıktı.

Yazılım güncellemeleri kategorisinde en yoğun trafik oluşturan uygulama Apple Software Update olarak kayıtlara geçti. Yüzde 37,8'lik oranla lider konumda bulunan söz konusu uygulamayı yüzde 31,3 ile Google Play ve yüzde 11,6 ile Windows Updates güncellemeleri takip etti. Bu 3 platformun toplam güncelleme trafiğinde baskın olduğu görüldü.

Steam, oyun içeriklerine erişimde öne çıktı

Çevrim içi oyunlarda en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu dünyanın en büyük PC oyun dağıtım platformu Steam oldu. Yüzde 35,6'lık orana sahip Steam, oyun içeriklerine erişimde birincil platform olarak öne çıktı. Bu platformu yüzde 21,9 ile Playstation, yüzde 9 ile Epic Games, yüzde 5,3 ile Xbox takip etti. Bu veriler, çevrim içi oyun trafiğinin büyük ölçüde çok oyunculu ve yüksek içerik hacmine sahip platformlarda yoğunlaştığını, aynı zamanda mobil ve bağımsız oyunların da azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu ortaya koydu.

İnternet üzerinden sesli konuşmada tercih WhatsApp'tan yana

İnternet üzerinden gerçekleştirilen sesli iletişimi kapsayan VOIP kategorisinde en fazla kullanılan uygulama açık ara WhatsApp oldu. Toplam trafiğin yüzde 55,9’unu tek başına oluşturan uygulama, liderliğini net biçimde ortaya koydu. Onu yüzde 11,5 ile Facebook, yüzde 10,4 ile FaceTime, yüzde 4 ile Snapchat ve yüzde 2,9 ile RTP izledi. Bu ilk beş uygulama, kullanıcıların sesli ve görüntülü iletişim ihtiyaçlarında en çok tercih ettiği platformlar olarak öne çıktı. Veriler, mobil odaklı iletişim uygulamalarının VOIP trafiğinde belirgin bir üstünlük kurduğunu ve geleneksel video konferans araçlarının da bu ekosistemde tamamlayıcı bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Bulut tabanlı depolama tarafında ise kullanıcıların en yoğun tercih ettiği hizmet iCloud oldu. Yüzde 64’lük payla lider konumda bulunan iCloud’un, özellikle Apple cihazları arasında veri senkronizasyonu ve yedekleme süreçlerinde yaygın biçimde kullanıldığı görüldü. Bu hizmeti yüzde 6,8 ile Google Cloud Storage ve yüzde 5,7 ile Google Photos takip etti.

Son bir yıl içinde tüm kategorilerdeki içerik üretim oranları incelendiğinde, en yüksek payın YouTube’a ait olduğu belirlendi. Yüzde 39,7’lik oranla içerik üretiminin büyük bölümünü üstlenen YouTube’un ardından, yüzde 13,5 ile Instagram geldi. Bu tablo, kullanıcıların içerik üretimi ve paylaşımında ağırlıklı olarak video tabanlı platformlara yöneldiğini ortaya koydu. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise 2025 yılı içinde özellikle şubat, mart ve eylül aylarında içerik üretiminin zirve yaptığı ve yüzde 7,5 seviyesine ulaştığı görüldü. Bu durum, içerik üretiminde dönemsel yoğunlaşmalar yaşandığını ve mevsimsel faktörlerin bu döngü üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

“Streaming media (akışlı medya)” kategorisinde içerik üretimi açısından da en büyük pay yine YouTube’a ait oldu. Yüzde 59,6’lık oranla bu alandaki üretimin yarısından fazlasını tek başına karşılayan platform, kullanıcıların video içerik oluşturma tercihlerinde açık ara önde yer aldı.