Türkiye İş Bankası, çocukları bu yıl Bankanın 100. yılı vesilesiyle “Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor” ve “Aklıma Bir Soru Geldi” kitaplarıyla buluşturdu. Kampanyanın 17’ci yılında bugüne kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 17 milyonu aştı.

Türkiye İş Bankası, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin gelişmesi, merak duygularının artması, bilim ve sanatla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasını 100. kuruluş yıldönümünde 17’ci kez gerçekleştiriyor.

“Çocuklarımız iki kitabı da severek okuyacaklardır”

Karneni göster kitabını al etkinliğinin 17’nci kez düzenlendiğini belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Tüm çocuklarımız için bu yeni eğitim döneminin de tamamlanıyor olması ve yaz tatilinin başlıyor olması onlar adına çok sevindirici. Umarım bu yazı en güzel şekilde geçirirler. Karneni göster kitabını al kampanyamızın 17’ncisini düzenledik. Bu yıl bankamızın 100’üncü yılı. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıydı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Cumhuriyetimize dair bir kitap dağıtmıştık. Bu yıl iki kitap birden çocuklarımıza veriyoruz. Birisi bankamızın ve Türkiye ekonomisinin 100 yıllık gelişimini çocuklarımıza aktaran bir kitap diğeri ise çocuklara bilimi sevdiren, deprem bölgesinde yaptığımız bilim atölyeleri çalışmasını destekleyen ve bilimi sevdiren bir kitap. Umarım çocuklarımız bu iki kitabi keyifle okurlar" dedi.

“Karneleri getirdik kitapları aldık”

Sedanur Aslan, “Kitaplar çok güzel. Kitapları görünce hemen okuyasım geldi. Kitap içeriği kontrol ettiğim kadarıyla çok güzel. Burada arkadaşlarımızla beraber karnelerimizi getirip kitaplarımızı aldık. İş Bankası’nın bu tarz bir etkinlik yapması bizim için çok güzel. Umarım böyle etkinliklere devam edilir" dedi.

Ecrin Demir, “Kitapları görünce okuma isteğim arttı. En kısa sürede kitapları okumak istiyorum. Arkadaşlarımla burada bulunmak çok güzel. Böyle bir etkinlik yapıldığı için herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.