Mimari bir monografi kitabı olan Bina Bina İçinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan olarak ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının geçtiğimiz yüzyılın ilk yıllarında başlayan yolcuğu kitaba alındı.

Beyoğlu’na tarihsel bir bakış sunan eser, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun zaman içerisinde değişen Beyoğlu deneyimlerinden izler taşıyor. Bir asrı aşan varoluşuna üç hayat sığdırmış bir binanın Bodvi Apartmanı ile başlayan ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olma serüvenine eşlik eden kitap, okuyucusunu bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculukta mekânsal hafıza tazelenirken binaların değişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş anılar da açığa çıkıyor. Kolektif hafızanın ön plana çıkarılmasıyla “zeitgeist” yani zamanın ruhu, okuyucusuyla beraber hayat buluyor.

Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun titizlikle çalıştığı kitap, yalnızca Beyoğlu’nun değişen yapılarına değil, Bodvi Apartmanı aracılığıyla hem tarihe hem de sanata ışık tutuyor. 19’uncu yüzyılın değişen yüzü olarak Pera’da boy gösteren ve bugün Resim Heykel Müzesi olarak sanatseverleri ağırlayan Bodvi Apartmanı, Bina Bina İçinde’de Uçar’ın sorduğu “Binaların şansı olur mu?” sorusuna adeta bir yanıt niteliğinde. Ertuğ Uçar esere ilişkin şunları söyledi: “Bu kitap İş Bankası Resim Heykel Müzesini, yalıtılmış bir mimari nesne olarak değil Beyoğlu’nun ve İstanbul’un yakın tarihi içinde yer alan, o tarihi yapan parçalardan biri olarak hikâye ediyor”.

Bina Bina İçinde kitabı Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında temin edebiliyor, seçkin kitapçılarda satışa sunulan kitap, iskultur.com.tr adresinden de sipariş edilebiliyor.