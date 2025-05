Ümraniye Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro gösterisi düzenledi. Görsel Sanatlar Akademisi öğrencileri yıl sonu gösterisi ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ümraniye Belediyesi Görsel Sanatlar Akademisi öğrencileri, yıl sonu gösterisi ile seyirci karşısına çıktı. Dans gösterisi ile başlayan ’Çehov’un İnsanları’ isimli ve dört bölümden oluşan tiyatro gösterisini sahnede sergileyen genç oyuncular sayesinde seyirciler keyifli anlar yaşadı. Gösterinin sonunda oyuncular yine dans edip daha sonrasında yönetmenleri ile birlikte sahnede bir araya gelip seyircileri selamlayarak oyunu bitirdi. Gösteri süresince keyifli dakikalar yaşatan oyuncular seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Sporu gençlerin yanı sıra diğer insanlar da yapmalı"

Gösterinin bitiminde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Kültür, sanat ve spor her zaman söylediğimiz gibi gençlerin yapması gereken en önemli dallardan biri. Çok şükür Ümraniyemiz’de sporla uğraşan yüzbinleri bulduk. Müzik akademisinde bu sene 720 öğrencimiz var. Bunları teknik üniversitenin konservatuar hocalarıyla buluşturuyoruz ve 19 dalda enstrüman çaldırıyoruz. Şan dersleri yapıyoruz. Onları konservatuara hazırlıyoruz ve içlerinden üç beş kişi her sene konservatuarı kazanmış oluyorlar. Ben sporu gençlerin yanında diğer insanların da muhakkak yapmasını istiyorum. 3 tane millet bahçesi yaptık. Her zaman olmasa bile cumartesi pazar yaşlısı genci demeden hepinizi orada bekliyorum. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan İsmet Yıldırım oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.