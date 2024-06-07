Panasonic Electric Works Türkiye çalışanları, Türkiye ve Japonya arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü şerefine düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi’nin de katıldığı etkinlikte gün boyunca çeşitli atölyeler ve yarışmalar düzenlendi.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü, Panasonic Electric Works Türkiye tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Panasonic Electric Works Türkiye Başkanı Takeuji Kazuhiro ev sahipliğinde, Panasonic tesislerinde düzenlenen programa, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, İş insanı Serhan Süzer, Panasonic Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları katıldı.

4 Haziran Salı günü gerçekleştirilen organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Panasonic Electric Work Türkiye Başkanı Takeuji Kazuhiro, Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini vurguladığı konuşmasında ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal bağların geliştirilmesi amacıyla Panasonic çalışanlarına özel olarak gerçekleştirilen Origami ve Sumi-e Sanat Kursları ile Sushi lezzet atölyesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kokteyl ve sanat sergisinin ardından, Panasonic çalışanlarının katılımıyla düzenlenen Sushi Yemek Yarışması, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Yarışmada Shoko Eriguchi Kutlu birincilik, Mete Yaral ikincilik ve Oytun Tuğçe Türkan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.