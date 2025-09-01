Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılına yönelik hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, yerel zincir marketlerin istihdama sağladığı katkılar detaylı şekilde ele alınırken; gençlerin sektöre yaklaşımı, kadın istihdamının bölgesel dağılımı ve yapısal sorunlara yönelik çözüm önerileri de dikkat çekti.

Perakende sektörünün, Türkiye'de kadınların en yoğun çalıştığı alanlardan biri olduğu belirtilen raporda; kadın çalışanların iş hayatında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal desteklerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Raporda, marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde bir öneriye de yer verildi. Bu önerinin, perakende çalışanlarının aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini sağlayarak, iş ve sosyal yaşam arasında daha sağlıklı bir denge kurulmasına katkı sunacağı ifade edildi.

Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” ifadelerini kullandı.

İlgili Bakanlıklarla Görüşülüyor

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister. İşte bu yüzden, pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır” dedi.