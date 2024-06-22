EURO 2024 F Grubu'nun 2'nci haftasında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile mücadele edecek. Felix Zwayer'in düdük çalacağı maç Borussia Dortmund Stadyumu'nda oynanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak F Grubu ikinci maçının takım kadroları şu şekilde:
- Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
- Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo
Kaynak: Haber merkezi