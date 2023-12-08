Renault, yılda 390 bin araç üretilen Bursa Oyak Renault fabrikasını ihracat merkezi haline getirmeyi planlıyor. Avrupa dışında Afrika, Orta Doğu gibi bölgelerde 50 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor. 2027 yılına kadar fabrikada 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bunlardan biri yeni Duster olacak. Duster Renault logosuyla üretilecek.

Renault, ‘Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında, Renault markasını Türkiye’de pazar lideri yapma ve Türkiye’yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedefini açıkladı. Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış SUV modeller olacak. Söz konusu planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor. Renault, 2027 yılına kadar Türkiye’deki satışlarının 3’te birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Öte yandan yeni Duster’ın, Renault logosuyla üretileceği açıklandı. Aracın hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye, küresel bir ihracat merkezi haline gelecek

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75’ini Avrupa’ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

“Türkiye, Renault markasının önemli bir merkezi olarak öne çıkıyor”

İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. ‘Uluslararası 2027 Oyun Planı’ için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi.

“4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda üreteceğiz”

Türkiye’de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Bugün, 2027’den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye’de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz”

Renault Group’un yeni modüler platformu Bursa fabrikasında devreye alınacak

Jan Ptacek, Türkiye’nin Renault Group içindeki önemli endüstriyel varlığını vurgulayarak şunları söyledi: "Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Renault Group’un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve son derece verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor. Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2.6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor.”

2027 yılına kadar 400 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılacak

Bu iddialı planları hayata geçirmek için Renault, Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak, bu AR-GE ekibinin 2022 yılına göre iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu artış, yerel mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. Bu yatırım, Renault’nun Türkiye’nin potansiyeline olan güçlü inancını ve markanın uluslararası sahnedeki önemli rolünü vurguluyor. Renault’nun Türkiye’deki kapsamlı stratejisi, Türkiye pazarındaki liderliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor”

Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.

Elektrikli otomobiller 2027 yılına kadar Türkiye’deki Renault satışlarının 3’te birini oluşturacak

2027 yılına kadar, Renault’un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye’de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının 3’te birine ulaşması hedefleniyor.