Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanlar mahalle genelinden fark edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.