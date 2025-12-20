Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Evinde arama yapılan Saran’ın bu sırada İtalya’da bulunduğu belirtilirken, gelişme spor ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadesinde, Ela Rümeysa Cebeci’nin Saran, Okan Bayülgen ve Serdar Bilgili ile birlikte olduğunun öne sürüldüğü aktarıldı. Jandarma ekiplerince incelenen dijital materyallerde ise Cebeci ile Saran arasında geçtiği iddia edilen yazışmaların yer aldığı belirtildi.

"BEN ESCOBAR MIYIM?"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Saran'ın, Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu; Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir cevap verdiği iddia edildi. Cebeci'nin, "Yüzde 70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.

ÇİFTLİKTE GENİŞ ÇAĞLI ARAMA

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından çiftlikte geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.

AĞIR SUÇLAMALAR

Saran'ın; "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere çağırıldığı belirtildi.

SAAT 10.00'DA İFADE VERECEK

Saran, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın EuroLeague maçı ve transfer görüşmeleri için gittiği yurt dışında tüm planlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.