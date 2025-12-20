Sanat, spor ve medya dünyasının karıştığı uyuşturucu ve fuhuş skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, ekran yüzü olan isimler tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklanırken; 'şantaj' iddiaları olay oldu.

E.A. ÜZERİNDEN KURULAN BÜROKRAT TUZAĞI

İddialara göre soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de E.A. ismi olurken; Mehmet Akif Ersoy'un, E.A.'yı bürokrat, iş insanlarına "pazarlayarak" bir şantaj ağı kurduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar dosyadaki ifadelere yansıdı.

"BİRÇOK İSME TUZAK KURUP, TUTUKLATMIŞ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Ersoy'un bu yöntemle; üst düzey isimlere tuzak kurduğu, birçok ismin bu yolla tutuklatıldığı veya tahliye ettirildiği iddia edildi.

"ONLARCA KİŞİYLE BİRLİKTE OLMASINA SEBEP OLDU"

Tanık; E.A. ve kardeşiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerinde en çok kullandığı isim E.A.'dır. E.A.'nın onlarca kişiyle birlikte olmasına sebep olmuştur. Çünkü E.A.'yı bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyordu. Devamında da bu ilişkiyle kendi ticari, finansal ve hukuki işlerinde kullanıyordu. Bu ilişkilerle de E.A.'nın kız kardeşi E.A'yı tutuklanmaktan kurtardığını bana söyledi" dedi.

DOSYA TAKİPÇİLİĞİ VE PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI

Emlakçı Ufuk Tetik'in, Mehmet Akif Ersoy ile kurduğu yakınlık sayesinde büyük bir servet edindiği, İBB dosyalarında adının geçtiği ve "dosya kapattırma" işlerine girdiği öne sürüldü.

YENİ İSİMLER DOSYAYA GİRDİ

Yine tanık ifadesinin ardından yeni isimlerin de dosyaya girdiği öğrenildi.

YENİ OPERASYONLAR BEKLENİYOR

Soruşturma derinleşirken, emniyet birimlerinin ele geçirilen dijital materyaller ve WhatsApp gruplarındaki "özel paylaşımlar" üzerinden yeni operasyonlar yapması bekleniyor.