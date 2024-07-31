Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) ve Giresun Bulancak Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Bulancak Kent Meydanı ve Sahil Şeridi Tasarım Çalıştayı, Birleşmiş Milletler'in UN Habitat: Benim Mahallem projesi kapsamında başarıyla tamamlandı.GİRESUN (İGFA) - Karadeniz'in incilerinden biri olan Bulancak'ın zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla uyumlu bir şekilde, şehir yaşamını daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve estetik açıdan zengin kılma hedefiyle düzenlenen çalıştay, geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleşti.

Şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yerel halk çalıştayda Bulancak’ın kimliğini yaşatacak öneriler sundu. Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve Türkiye Tasarım Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Serhat Başdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, katılımcılara kapsayıcı bir ihtiyaç analizi sunarak, Bulancak'ın geleceğine dair vizyonlarını paylaştı.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, açılış konuşmasında Bulancak’ın örnek teşkil eden bir ilçe olma hedefini vurgulayarak, “Bulancak’ın Karadeniz kıyı şeridinde böylesine bir projeye dahil olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu çalıştay sayesinde, şehrimizin doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir yaratma yolunda önemli adımlar attık" dedi.

Türkiye Tasarım Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Serhat Başdoğan ise, BM’in böylesine önemli bir projesinde yer almanın önemine dikkat çekerek, “Türkiye Tasarım Vakfı olarak, Bulancak’ta gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay, katılımcı ve sürdürülebilir şehir planlamasının mükemmel bir örneğini oluşturdu. Çalıştay, yerel halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, onların da sürece aktif olarak katılımını sağladı. Bulancak'ın doğal ve kültürel dokusunu korurken, modern şehircilik anlayışıyla daha yaşanabilir ve estetik açıdan zengin bir kentsel alan oluşturmayı hedefledik. Bu tür projeler, sürdürülebilir şehirleşme ve toplumsal mutabakatın sağlanması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Çalıştayda, kent merkezi ve kamusal alanların çok işlevli kullanımı, sosyal ve doğal çevrenin daha efektif müşterek mekanlarla bütünleştirilmesi, canlı bir mahalle kültürünün yeniden canlandırılması, entegre ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kentleşme stratejileri gibi konular üzerinde duruldu. Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda, Bulancak'ın kentsel alanlarının tarihi dokusunu koruyarak iyileştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi hedeflendi.