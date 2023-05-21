Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 93. Oturumu’nda Türkiye Raporu sunuldu.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 93. Oturumu’nun Türkiye sunumu, 17 - 18 Mayıs 2023 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşti.

Çocuk hakları odağında çocuklara sağlanan eğitim, sağlık, adalet, korunma, güvenlik gibi çocuk politikalarının ele alındığı oturumda, ülkemizin çocuk hizmetleri alanında uygulamaya koyduğu yenilikler ve ilerleme faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, “Ülkemiz, çocuklarla ilgili her konuda bütüncül ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber edecektir” dedi.

Türkiye'nin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İhtiyari Protokollere yönelik taahhüdünün ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmedeki kararlı olduğunu bildiren Ergüneş, “Ülkemiz, çocuklarla ilgili her konuda bütüncül ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber edecektir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’in uluslararası toplumun tüm üyelerini çatısı altında topladığını kaydeden Ergüneş, “Burası, çocuklarımızın refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için ortak çabaları ve kararlılığı ortaya koyabileceğimiz yegâne evrensel platformdur. Dünyada, çocuklara yönelik risk ve tehditlerin oldukça çeşitli ve karmaşık olduğu bu zamanda bu risklerle ve tehditlerle başa çıkmanın en etkili yönteminin uluslararası işbirliğidir" diyerek, Türkiye'de çocuk politikalarının daha etkin, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çabalarının kuvvetle desteklendiğine dikkat çekti.

Çocuk haklarının korunmasında evrensel standartları önemsediklerini ifade eden Ergüneş, “Özel bir duyarlılığa sahip olan ülkemiz, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirmek amacından hiçbir zaman vazgeçmeyecektir” dedi.

2023 -2028 TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI TAKDİRLE KARŞILANDI

Öte yandan, toplantıda Büyükelçi Güven Begeç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Türkiye Delegasyonu üyeleri, çocuk hizmetleri alanında ülkemizde yürütülen çocuk politikalarımız ile ilgili Komite Temsilcileri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Komite Uzmanı ve Ülke Görev Gücü Koordinatörü Sopio Kiladze, 2012'deki son diyalogdan bu yana çocuk hizmetleri alanında Türkiye’de çok ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kiladze, diğer önlemlerin yanı sıra, kurumlar arası iletişim prosedürü ve 2023 -2028 Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmasını takdir ettiklerini belirtti.