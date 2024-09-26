Diş tedavisi turizminde önemli ivme kazanan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl açılan (BAU) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hastanesi kısa sürede 49 ülkeden hasta kabul etti. O hastalardan birisi de üst çenesi gelişmediği için görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğrayan Kosovalı Derviş Mazrek oldu. Derviş’in üst çenesi başarılı bir operasyonla 17 milimetre uzatıldı.

Sağlık turizmi için yaklaşık bir buçuk milyon turistin geldiği Türkiye, diş tedavisi, ağız ve çene cerrahisi alanında tercih edilen bir ülke haline geldi. Uzmanlara göre, dental turizmde hekim, hizmet ve fiyat gibi faktörlerle üniversite ve vakıf hastanelerinin de önemli katkısı oldu. Geçtiğimiz yıl açılan ve global alanda hizmet yetkisi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hastanesi de kısa sürede 49 farklı ülkeden hasta kabulü gerçekleştirmeyi başardı. Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkelerden de hasta kabul eden BAU Diş Hastanesi Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Bahar Doğan, “Türkiye’de bulunan üniversite diş hastaneleri hem akademik hem de tıbbi açıdan yüksek kalitede hizmet sunan kurumlar haline geldi. Bu yönüyle uluslararası arenada tanınırlığımız giderek artıyor. Özellikle ‘Dental implant tedavileri’, ‘Dijital gülüş tasarımı’ Türkiye’yi dünyada üst sıralara taşımış ve dental turizminde cazip bir merkez haline getirmiştir. Buna ciddi yatırımların yapıldığı bir üniversite diş hastanesi olarak bizim de katkıda bulunmamızdan mutlu oluyoruz” derken, önemli ve risk taşıyan dental ameliyatlar için de Türkiye’nin tercih edilen ülke haline geldiğini belirtti.

13 yaşındaki Derviş 6 ameliyat geçirdi

Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi’nin kısa bir zaman önce açılmasına rağmen riskli ve ehil ellere ihtiyaç duyan operasyonların yapıldığını belirten Bahar Doğan, tedavi gören uluslararası hastalardan birinin de Kosovalı Derviş Mazrek olduğunu söyledi. Doğuştan damak yarığı ve eksik dudakla dünyaya gelen ve 6 farklı ameliyat geçiren Mazrek’i yakınlarıyla birlikte ağırladıklarını söyleyen Doğan, ailenin araştırmalar sonucunda tedavi için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirtti.

Konuşmakta ve yemek yemekte zorlanıyordu

BAU Diş hastanesinde tedavi gören Derviş Mazrek’in amcası Raci Mazek, 9’uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi olan yeğeniyle ilgili süreci anlattı. Kosova’da sağlık sektöründe faaliyet gösteren amca Raci Mazrek’in verdiği bilgiye göre, ayrık damak ve eksik dudakla dünyaya gelen Derviş Mazrek küçük yaşlardan itibaren 6 ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda Mezrek’in hayatî risk oluşturacak sorunları çözüldü ancak ameliyatlar sebebiyle üst çenesi yeteri kadar gelişmedi. Yemek yemekte ve konuşmakta zorluk yaşayan Derviş Mazrek, tüm bunlara rağmen okulunda birinci olmayı başardı. Eğitimde başarılı olan Mazrek büyüdükçe, yüzünün görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğramaya başladı. Derviş’in uğraıdğı zorbalığı ailesine anlatması üzerine aile, tedavi için arayışa girdi. Kosova’da sağlık sektörüyle ilgili çalışmalar yapan amca Raci Mazrek, yeğeni için en doğru adresin BAU Diş Hastanesi ve Prof. Dr. Altan Varol olduğuna karar verdi.

Kosova’dan 6 ay önce Türkiye’ye gelen aile, BAU Diş Hekimliği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı Başkanı Prof. Dr. Altan Varol ile görüştü. Ameliyatla üst çenesine ve kafatası çevresine metal aparatlar yerleştirilen Mazrek, 4 ay boyunca bu metallerle yaşadı. Bu süreçte üst çenenin uzatılması için işlemler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta bir operasyon daha geçiren 13 yaşındaki çocuğun üst çene gelişimi için uygulanan metal çubukların büyük bölümü çıkarıldı.

Uzatarak kemik oluşturuldu

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Altan Varol, tedavi sürecini anlatarak “Üst çenenin üst kısmı eksik ve üst çene inanılmaz gerideydi. Geçmişte yaşanan ameliyatlar sebebiyle üst çene gelişmemişti. Tabi bu ameliyatlar hayati olduğu için mecburen yapılması gereken operasyonlardı. Derviş’in alt çenesi 17 milimetre kadar ilerdeydi. Bu sebeple geride olan üst çene için ‘uzatarak kemik oluşturma’ yöntemini izledik. Bunun için dış external distraktörler kullandık. Bu kafa tası dışında uygulanan sistem 3 boyutlu olarak her yöne çevirip, vakayı istediğiniz şekilde uzatabiliyorsunuz. Çıkartırken de daha kolay bir yöntem. Derviş’in büyüme sürecinin devam etmesi sebebiyle, bunu da hesaba katarak, üst çeneyi gereken miktarda uzattık” dedi.

Ortodonti tedavisini uzman isim üstlendi

Derviş Mazrek’in meslek hayatında gördüğü, çene gelişimi bu denli geri kalmış 4-5 vakadan biri olduğunu belirten Varol, bu aşamadan sonra ortodontik tedavinin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Ortodontik tedavi sürecini gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli ise 2 yıl aralıklarla devam edecek tedaviyle ilgili “Hastamızın üst çenesinin ön bölgesinde eksiklik olan, premaxilla dediğimiz bölgesinin hiç oluşmadığı bir hasta. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Bundan sonraki süreçte üst çenesini genişletip, dişlerindeki düzensizlikleri gidererek, fonksiyonel bir kapanış sağlamak için ortodontik tedavisini yürüteceğiz” dedi.

‘Akran zorbalığına uğrayınca kendisi istedi’

Kafatası çevresindeki metallerle geçirdiği 4 ayın ardından yüzünde gözle görülür bir değişim olan Derviş Mazrek’in babası Buran Mazrek ve annesi Müesser Mazrek telleri çıkarılan oğullarının ameliyatının başarılı olmasından mutlu olduklarını belirtirken şunları söyledi:

“Derviş küçük yaşından beri önemli ameliyatlar oluyordu. Bu ameliyat onu korkutuyordu. Ancak akran zorbalığına uğrayınca, bunu kendisi istedi. Sağlık sektöründe çalışan kuzenimin araştırmalarının ardından burayı tercih ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”