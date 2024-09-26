Yumaklı, sosyal medya üzerinden(X) yaptığı açıklamada, programın hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 yeni proje için 221 milyon TL hibe desteği sağladığını belirtti.

Toplamda 14 bin 905 projeye ulaşan IPARD II Programı, 21,3 milyar TL'lik hibe tutarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlamış oldu. Bakan, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun bu süreçte 25 bin 551 projenin ülkeye kazandırılmasında büyük çaba harcadığını vurgulayarak kurum personelini tebrik etti. Proje tamamlanmalarıyla birlikte yaklaşık 415 milyon liralık yatırımın ekonomiye kazandırılacağı bilgisine de yer verildi.