İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğunluğun azaltılması amacıyla yabancı kaydının kapatıldığı bin 169 mahalle ve İstanbul'daki 54 kapalı mahalle bilgisi paylaşıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı sayılarının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aşmasıyla birlikte, belirli mahallelerde yeni yabancı kaydını geçici olarak durdurdu. Bu önlemle birlikte 1,169 mahallede yabancı kaydı kapatılırken, İstanbul'da ise 54 mahallede yabancı nüfusun yoğun olduğu bölgeler belirlendi.

Ülke genelindeki göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğu bildirilirken, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi olan goc.gov.tr adresinden her hafta güncellenen yabancı sayılarına erişilebileceği vurgulandı. Açıklamada, sosyal medyada dolaşan mesnetsiz yorumların ve rakamların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne vurgu yapıldı.