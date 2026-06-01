MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu öncülüğünde yürütülen organizasyonda, İnegöl’ün 59 şehidi adına kurban bağışları yapılarak anlamlı bir dayanışma ve vefa örneği sergilendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan MÜSİAD İnegöl Başkanı Başkan Bahri Sinan Yazaroğlu, yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimiz ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 59 şehidimiz adına kurban bağışlarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Rabbim yapılan hayırları kabul eylesin” ifadelerini kullandı. Başkan Yazaroğlu ayrıca açıklamasında, bu organizasyonu İnegöl Yardım Derneği ile gerçekleştirdiklerini, Yurt dışında yapılan 59 Şehidimiz adına yapılan kurban kesiminde sundukları destek için İnegöl Yardım Derneğine teşekkür ederiz dedi.

Gerçekleştirilen kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtilirken, organizasyonun aynı zamanda şehit ailelerine verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı.