Kurban Bayramı süresince Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçe mezbahaları ile Malkara Et Kombina Tesisi'nde toplam 977 kurbanlık hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 108 personel bayram boyunca görev yaptı. Kesim işlemleri veteriner hekimlerin gözetiminde ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilirken, vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri için çeşitli destek hizmetleri de sağlandı.

Bayram süresince belediyeye ait kesim noktalarında toplam 366 büyükbaş ve 611 küçükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Çerkezköy Mezbahası'nda 12 büyükbaş, Çorlu Mezbahası'nda 25 büyükbaş ve 354 küçükbaş, Şarköy Mezbahası'nda 116 büyükbaş ve 106 küçükbaş, Malkara Et Kombina Tesisi'nde ise 213 büyükbaş ve 151 küçükbaş hayvan kesildi.

Kesim alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak ambulans, seyyar tuvalet, banyo, bekleme alanları, çadır, masa ve sandalye gibi hizmetler sunuldu. Ayrıca çeşitli noktalarda yiyecek ve içecek ikramları yapılırken, mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla iş makineleri ve ilgili ekipler hazır bulunduruldu.

Özellikle Malkara Et Kombina Tesisi'nde yoğun bir bayram mesaisi yaşanırken, vatandaşlara sucuk ekmek, lokma ve çeşitli içecek ikramlarında bulunuldu. Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy'deki tesislerde de kesim işlemlerinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için tüm tedbirler alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca ilgili daire başkanlıkları ve saha ekiplerinin koordineli çalışmasıyla vatandaşların kurban ibadetlerini huzur ve güven içerisinde yerine getirebilmesi için hizmetlerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.