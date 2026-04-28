AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ayhan Salman ve Refik Özen, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek son günlerde gündeme gelen “Bursa’daki sağlık kuruluşları satılacak” iddialarını değerlendirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Refik Özen, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Bursa’daki hiçbir sağlık kuruluşunun satışının gündemde olmadığını net şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Refik Özen şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımız Prof.Dr. Sn.Kemal Memişoğlu ile biraraya geldik ….

Bursamızdaki hiç bir sağlık kuruluşunun satılmayacağını , bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha, net bir şekilde teyit ettik…