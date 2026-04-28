Dünyanın en büyük sosyal medya ağı İnstagram'da çektiği özgün içeriklerle ünlü olan bir genç ile fotoğraf sanatçısının ortaklığı ile kurulan Guma Store dikkat çekmeye devam ediyor.

GÜLBEN ERGEN SÜPRİZİ YAPTILAR

Fiinera ve Guma adıyla iki ayrı İnstagram sayfasında 2 yüz bini bulan takipçisi sayısına ulaşan influencer Yavuz Selim Bayraktar(28) ile fotoğraf sanatçısı Onur Ökmen Gevri(30) ortaklığı ile kurulan Guma Store, yeni ürünlerini ünlü Sanatçı Gülben Ergen’in evinde tanıttı.

Gülben Ergen’in merakla beklenen ve marka yüzü olduğu tanıtım videosu ise yayınlandı.

100 GÜNDE DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİ KONULDU

2 genç, sıra dışı tasarımlarla hazırladıkları konseptleri sayesinde hem yurt içi hem de yurt dışında büyük ilgi gördü. Sosyal medyada “100 Günde Dünya Markası Kuruyoruz” başlığı ile Challenge başlatan 2 ortak, hedeflerine kısa sürede ulaşmayı başardı.

Türkiye’nin en büyük mağaza ve online pazarlama platformlarından biri olan Beymen’e ürünlerini satma imkanı bulan Guma Store, yine bir çok kafe, restorant ve otel projelerinde yer almayı başardı.

DUDAK UÇUKLATAN MARKA DEĞERİNE ULAŞILDI

Bursa’nın mobilya üssü İnegöl’de faaliyet gösteren Guma Store, ülkede mobilya alanında yapılan yatırımlara farklı bir pencereden bakarak marka değerini sadece bir yılda milyon dolara ulaştırdı.

Firmanın sahiplerinden Yavuz Selim Bayraktar, gazetemize özel yaptığı açıklamada, yeni nesil üretim ve yeni nesil pazarlama stratejisi ise başarıya ulaştıklarını söyledi.

Şirketin kurulumundan itibaren yaşadıkları her anı, takipçileri ile paylaştıklarını ve samimi bir bağ kurduklarını anlatan genç girişimci, “Dijital dünyanın parçası olmaya karar verdik. Çünkü biz, alaylı olarak bu sektörde yetişen insanlar değiliz. Benim alanım İç Mimari, ortağım Onur Ökmen Gevri ise bir fotoğraf sanatçısı. Ben ev ve işyerlerimizi daha konforlu hale getirecek bir gözle baktım, ortağım ise kurduğumuz hayal dünyasını resmetmeye çalıştı. Güçlerimizi birleştirerek önce insanlara, sonra ise yaşam alanlarımıza dokunduk. Geri dönüşlerin bize pozitif katkısı oldu. Takipçilerimizde büyümemizde ve kendimizi geliştirmemizde bize büyük destek oldular. Bu nedenle bu başarı hepimizin ortak başarısı oldu” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ORTAKLIK TEKLİFLERİ ALDIK

Guma Store olarak kırlent, puf ve berjer ürünleri başta olmak üzere birçok tasarım ürünlerini ürettiklerini ifade eden Bayraktar, “Bizim ürün gamımız sınırlı. Biz daha çok sanatsal bakış açısıyla, kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Dünyayı dolaşarak bilgi ve done topluyoruz. Bilgi bankamız oldukça büyük. Bunu gören bir çok kurumsal firma bizimle irtibata geçerek ortak olmayı teklif etti. Ancak biz bu teklifleri geri çevirdik. Biz kendimiz bir hikaye yazmaya karar verdik. Yapacak daha çok işimiz var. Daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

GÜLBEN ERGEN’LE SAMİMİ BİR BAĞ KURDUK

Projede ünlü sanatçı Gülben Ergen’in yer almasına ilişkinde bilgiler veren Bayraktar, “Öncelikle kendisi çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir sanatçı. Sosyal medya üzerinden ilk tanışıklığımız oldu. Çalışmalarımızı beğendi. Tam bir abla-kardeş bağı oluştu. Hatta kendisini İnegöl’de ağırladım. Köyümüz olan Tüfekçikonak’a götürdüm. Kendisini İstanbul’da da ziyaret ettik, evine konuk olduk. Sağolsun kendisi dünya markası olma yolunda bizlere destek olmaya karar verdi. Ürünlerimizi evinde kurarak bir tanıtım çalışması yaptık. Marka değerimize kattığı zenginlik için kendisine minnettarız.” şeklinde konuştu.

PROJEMİZİN EN KEYİFLİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİM

Guma Store ortaklarından Onur Ökmen Gevri ise yaklaşık 1,5 yıl önce kurdukları marka için binlerce fotoğraf çektiğini ancak en özel anların Gülben Ergen’le olduğunu belirterek, “Henüz yeni bir firmayız. Buna rağmen bugüne kadar on’larca mankenle ürün tanıtım fotoğrafları çektik. Her biri alanında tanınan bilinen mankenlerdi. Yani işine profesyonel bakan kişilerdi. Bize çok büyük katkıları oldu. Ancak samimiyet, içtenlik, duygu kokan fotoğrafların anlamı daha büyüktür. Gülben Ergen’de işte tam öyle bir kişilik. Şunu net olarak söyleyebilirim ki projemizin en keyifli fotoğraflarını çektim. O sadece sesiyle değil, kişiliği, yaklaşımı ve hayata bakışıyla örnek bir insan” şeklinde konuştu.

YENİ SÜRPRİZLER GELİYOR

Onur Ökmen Gevri, Guma Store markası için yatırım yapmaya devam edeceklerini de söyleyerek, “Biz projelerimize yerel değil global olarak bakıyoruz. Hayata farklı bir gözle bakmaya devam edeceğiz. Daha çok fazla sürprizlerimiz olacak. Takipçilerimizi ve markamızı sevenleri şaşırtmaya devam edeceğiz. Amacımız insanlarının hayal dünyasının içine girmek, iç sesi olmak” dedi.