Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en büyük bonsai müzesi bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü kapalı olan Yalova Bonsai Müzesi’ni bayramın 2 ve 3. günü yüzlerce kişi ziyaret etti. Bonsai Müzesi küratörlerinden Osman Çalışkan yaptığı açıklamada, bayramda da yediden yetmişe çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade etti. Çalışkan, müzeyi gezen misafirlerin ağaçları ve ortamı çok beğendiklerini belirtti. Bonsai sanatçısı Hasan Şimşek müzede ağaçların toprak değişim ve kök budaması işlemlerinin devam ettiğini isteyen ziyaretçilerin bu anları izleyip meraklarını giderebileceklerini söyledi. Müze sorumlularından Hatice Soygüzel de bayram tatili boyunca çalışma saatleri içerisinde açık olacağını ve ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceğini belirtti. Soygüzel, ağaçlardaki bahar değişimlerini canlı görmeleri için meraklıları müzeye davet etti. Bonsai müzesinin bayramdan sonra birebir work shoplara başlayacağını belirten Soygüzel, duyurular ve kayıtlar için Yalova Bonsai Müzesi İnstagram hesabının takip edilmesini istedi. Bonsai Müzesi Pazartesi günleri kapalı hafta içi 09 :30-17:30 hafta sonları 10:00-17:00 arası ziyaretçilerini bekliyor.