Türkiye’nin ilk otomotiv sınıfı kamera üretim merkezi olma özelliğini taşıyan, Bilişim Vadisi’nde Togg’un akıllı kamera sistemlerini geliştirip üreten BÜYÜTECH Sanayi ve Teknoloji A.Ş. Teknoloji Üretim Merkezi’nin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - Bilişim Vadisi’nde Togg’un akıllı kamera sistemlerini geliştirip üreten BÜYÜTECH Sanayi ve Teknoloji A.Ş. Teknoloji Üretim Merkezi’nin açılış törenine TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyütech Teknoloji Üretim Merkezi’nin yıllık 800 bin adet kamera üretim kapasitesine sahip olduğunu belirti.

Büyütech'in TOGG’un sürücü yorgunluk algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini ürettiğini ifade eden Bakan Kacır, "Merkezin 'yüksek teknolojiyle lens montajı' yetkinliği hem Büyütech’i hem de mobilite ekosistemimizi çok daha ileriye taşıyacak.” dedi.

Togg’u mobilite alanında Türk mühendis ve teknisyenlerin neleri başarabildiğinin tüm Dünya’ya ilanı olarak gördüklerini belirten Bakan Kacır, "Hedefimiz Türk otomotiv sanayiinin dönüşümünü başarı ile tamamlayarak küresel mobilite teknolojilerinde söz sahibi olmak. Bu vizyonumuzu, geçen yıl kamuoyu ile paylaştığımız “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası” ile somutlaştırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; Markaların teknolojik yetkinliklerini artırarak katma değerli üretim ekosistemini güçlendiriyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonu altyapılarını Teknoyatırım Destek Programı kapsamında destekliyoruz. Bugün, 700’ü destek programımız kapsamında kurulan, 1250’den fazla hızlı sarj istasyonu 81 şehrimizde hizmet sunuyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite sektöründe yüksek ve orta yüksek teknolojili girişimleri destekliyoruz" diye konuştu.