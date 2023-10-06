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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 7. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sürat çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.